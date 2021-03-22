العالم في خطر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، أن انعدام المساواة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا "كوفيد 19" يتفاقم.





وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية:"في يناير، قلت إن العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي ما لم تتخذ خطوات عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات".





وأضاف:"لدينا الوسائل لتجنب هذا الفشل، ولكن من الصادم كيف لم يتم فعل سوى القليل لتجنبه".





وتابع أن "الفجوة تتزايدة بين عدد اللقاحات التي تُعطى في البلدان الغنية، وعدد اللقاحات التي تُعطى من خلال كوفاكس كل يوم، وتصبح أكثر اتساعًا كل يوم".





وواصل:"تقوم البلدان الآن بتطعيم الأشخاص الأصغر سنًا والأصحاء المعرضين لخطر منخفض للإصابة بالمرض، على حساب أرواح العاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في بلدان أخرى وتتساءل أفقر بلدان العالم عما إذا كانت البلدان الغنية تعني حقًا ما تقوله عندما تتحدث عن التضامن".





وأكد أن التوزيع غير العادل لللقاحات ليس مجرد غضب أخلاقي. كما أنها هزيمة ذاتية اقتصاديًا وبائيًا، و"تتسابق بعض البلدان لتطعيم سكانها بالكامل في حين أن البلدان الأخرى لا تملك شيئا. قد يشتري هذا الأمن على المدى القصير، لكنه شعور زائف بالأمان".











