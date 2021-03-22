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كامل الوزير: تكليف من الرئيس السيسي بمد القطار الكهربائي لـ العاشر من رمضان

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:41 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن 94 % من العمالة في شركة ألستوم  العاملة في مصر مصريين، والشركة الفرنسية تشارك في عدد كبير من المشروعات .

وأضاف  كامل الوزير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مؤتمر شهري لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات النقل وأهمها القطار الكهربائي من  محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية".

وتابع كامل الوزير:" حصلنا على تكليف من الرئيس السيسي لمد القطار الكهربائي الخفيف  كي يصل لـ قلب  العاشر من رمضان بزيادة  16  كيلو متر".

 وأكمل كامل الوزير :"   سيتم البدء في توريد الوحدات والقطارات الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف للجزء الخاص بالعاشر من رمضان قريبا".


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".

وقد أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
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