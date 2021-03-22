رغم الاحتجاجات .. توجه لاستمرار فرض قيود كورونا في ألمانيا

قبل أيام اشتعلت المظاهرات في مدن ألمانية عدة؛ احتجاجًا على القيود المفروضة من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد، مطالبة الحكومة برفعها.





لكن يظهر أن إجابة الحكومة الألمانية لن تسر المتظاهرين، فمن المرجح أن تمدد السلطات الألمانية إجراءات الإغلاق مرة أخرى اليوم الاثنين.





وذكرت التقارير أنه ربما تشدد الحكومة أيضًا بعض القيود لأنها تواجه زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.





وتعقد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وحكام الولايات الـ 16، مؤتمرا عبر الفيديو اليوم الاثنين، وذلك بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من اتفاقهم على خطة من عدة خطوات تمهد الطريق لتخفيف بعض القيود المفروضة من جراء جائحة كورونا.





وازدادت الإصابات بشكل مطرد مع انتشار السلالة الأكثر عدوى من الفيروس، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.





من المقرر حاليًا أن تستمر معظم قيود الإغلاق حتى 28 مارس. وتقترح المستشارية تمديدًا حتى 18 أبريل.





وقالت ميركل يوم الجمعة "لسوء الحظ ، سيتعين علينا الاستفادة من حالة الطوارئ هذه".





بلغ معدل الإصابة الأسبوعي لكل 100 ألف شخص 107 في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين ، ارتفاعًا من منتصف الستينيات قبل ثلاثة أسابيع.





كما يواجه المسؤولون أيضًا مشكلة ما يجب أن يفعلوه في عطلة عيد الفصح.





تم إغلاق المطاعم والحانات والعديد من المرافق الترفيهية في ألمانيا منذ أوائل نوفمبر ، وأغلقت الفنادق أمام السياح.





ويصل عدد الوفيات اليومية في ألمانيا الآن إلى معدل أعلى من الولايات المتحدة أو بريطانيا ، اللتين شهدتا انخفاضًا حادًا في الوفيات الناجمة عن COVID-19 وسط حملات التطعيم السريعة هناك.



