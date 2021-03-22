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محافظات

الأقصر تشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بالمدينة ..صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:56 م
حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات والتعديات
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شمس يونس
قاد اللواء عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر واللواء اشرف الامير مساعد مدير امن الاقصر و العميد ايمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر و المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق و الرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق  اليوم الإثنين حملة مكبرة داخل مدينة الاقصر لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشملت الحملة مناطق الصنايع، ابو الجود ، شرق السكة ، المدينة، المنشية، والتلفزيون وذلك بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الاقصر و ضباط المرافق نقيب محمد سيد ، نقيب محمد فريد ، نقيب احمد حجازى والقوة المرافقة.   

واسفرت الحملة عن تحرير 161محضر تضمنت 19محضر أشغالات  ، 13محضر نظافة عامة ، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة ، و11 محضر لباعة جائلين ، 11محضر عدم ارتداء كمامة ، و73ازالات إدارية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق على مستوى مراكز المدن والقرى.
الأقصر تشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بالمدينة ..صور
الأقصر تشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بالمدينة ..صور
الأقصر تشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بالمدينة ..صور
الأقصر تشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بالمدينة ..صور
الأقصر تشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بالمدينة ..صور
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