الأقصر تشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بالمدينة ..صور

قاد اللواء عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر واللواء اشرف الامير مساعد مدير امن الاقصر و العميد ايمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر و المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق و الرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق اليوم الإثنين حملة مكبرة داخل مدينة الاقصر لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





وشملت الحملة مناطق الصنايع، ابو الجود ، شرق السكة ، المدينة، المنشية، والتلفزيون وذلك بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الاقصر و ضباط المرافق نقيب محمد سيد ، نقيب محمد فريد ، نقيب احمد حجازى والقوة المرافقة.





واسفرت الحملة عن تحرير 161محضر تضمنت 19محضر أشغالات ، 13محضر نظافة عامة ، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة ، و11 محضر لباعة جائلين ، 11محضر عدم ارتداء كمامة ، و73ازالات إدارية.



