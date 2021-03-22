مجمع البحوث الإسلامية: برنامج شامل للتوعية في شهر رمضان.. فيديو

قال الدكتور محمد الورداني مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية أن المهمة الأساسية للمجمع هو الدعوة والتوعية في المجتمع المصري وتقديم النصائح للمواطنين.





وأضاف الورداني خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مجمع البحوث يمتلك أكثر من 4000 واعظ وواعظة موجودين فى كل المناطق على مستوى محافظات الجمهورية .





وتابع مدير المركز الاعلامي بمجمع البحوث الإسلامية أنه قمنا بعمل برنامج شامل في شهر رمضان لأنه يعد موسم وأغلب المواطنين يكون لديهم قابلية للسماع والعديد يتفرغ للعبادة والثقافة والمعرفة .



