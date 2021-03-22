دعا "عون" للاستقالة.. رئيس وزراء لبنان الأسبق: حزب الله يسيطر على الحكومة |فيديو

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، إن الطريقة التي تصرف بها سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف فيها "كثير من كظم الغيظ"، مؤكدا أن الشعب اللبناني يُطالب بإصلاحات كبيرة بعد تفجير "مرفًا بيروت"





وأضاف "السنيورة" في مداخلة هاتفية عبر فضائية TeN ، مساء اليوم الاثنين، أن هناك دراسات تحسم الرأي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، ونظرية "الثلث المعطل" أتي بها الرئيس اللبناني ومعه حزب الله للسيطرة على الحكومات المتعاقبة.





وأكد أن حزب الله ورئيسه حسن نصر الله، يُريد الاحتفاظ بفكرة السيطرة على الحكومة في لبنان ويقحم البلاد في صراعات إقليمية لاستخدامها في المفاوضات الإيرانية مع أمريكا.



