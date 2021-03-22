آداب عين شمس تحصل على المركز الثاني على مستوى الجامعة في مشروع محو الأمية في دورة يناير 2021

وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ا.د مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب ،وإشراف ا.د رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنفيذ ا.د محمد قاسم رئيس وحدة محو الأمية بالكلية .

حصلت كلية الآداب بجامعة عين شمس على المركز الثاني على مستوى كليات الجامعة في مشروع مشاركة الطلاب في محو الأمية (دورة يناير ٢٠٢١ ).

يعتمد المشروع على دمج طلاب جامعة عين شمس في مبادرة الجامعة لمحو الأمية ضمن فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحل مشكلات المجتمع المصري وعلى رأسها أزمة الأمية وتبعاتها بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار وفق البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة د عاشور العمرى، حيث أنه يشترط لحصول الطالب على شهادة التخرج محو أمية بحد أدنى ٤ افراد خلال الأربع سنوات الدراسية.





وقد ساهم طلاب كلية الآداب في محو أمية عدد ( ١٦١٤ ) فرد في دورة يناير ٢٠٢١.

ومن الجدير بالذكر حصول جامعة عين شمس على المركز الأول لدورتين متتاليتين في مشروع محو الأمية على مستوى الجامعات المصرية حيث بلغ مجمل أعداد الأفراد الذين تم محو أميتهم ٧٩٥٥ فردا .