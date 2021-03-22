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توك شو

رئيس جامعة سوهاج: عملية إزالة الساطور من وجه سيدة بعد صراعها مع ضرتها استمرت 7 ساعات

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:18 م
عملية إزالة ساطور
عملية إزالة "ساطور" من وجه سيدة
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قسم التوك شو
أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى استقبلت "سيدة الساطور" بعد استمرار النزيف الدموي  لأنها كانت تعرضت للإصابة في الساعة الـ4 عصرًا، إلا أنه وصلت المستشفى في وقت متأخر ليلًا.

وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في استخراج "ساطور" من جبهة سيدة، مؤكدً أنها كانت في حالة سيئة جدًا وفاقدة للوعي، مشيرًا إلى أنها كانت مُصابة بجروح قطعية في الراس وكسور في الجمجة، و كثير من الأطباء تعاونوا في نجاح عملية السيدة، حيث إن أطباء الجراحة وأطباء المخ والأعصاب والوجه والفكين والجراحات الخاصة بالعيون شاركوا جميعًا في العملية، التى استمرت 7 ساعات.

وأوضح أن الحالة مستقرة وفي وعي وتستجيب للعلاج وهناك تطور في حالتها، وتم إجراء عملية التجميل لتحسين حالة السيدة، متابعًا: "السيدة تعرضت للضرب بالساطور من ضرتها.. وتم اتخذا إجراءات قانونية لمعاقبة المتهمة".

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