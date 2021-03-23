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زواج القاصرات في مرمى النواب.. مشروع قانون لتغليظ العقوبات بفرض غرامة نصف مليون جنيه والحبس.. التفاصيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:56 ص
زواج قاصرات
زواج قاصرات
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عادل نصار
كشفت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون بمجلس النواب لتغليظ عقوبة زواج القاصرات.


وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، في مداخلة هاتفية خلال برنامج التاسعة المذاع عبر شاشة الأولى، مساء أمس، الاثنين، إن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتغليظ عقوبة زواج القاصرات، مضيفة أننا نطالب بتشديد العقوبة قدر المستطاع.


وأضافت عضو مجلس النواب: "نطالب بمدة العقوبة تزيد لخمس سنوات وغرامة تصل لنصف مليون جنيه"، مشيرة إلى أن العقوبة لابد أن تقع على الزوج والشهود والد الفتاة أو الولي الذي وافق على الأمر.


من جانبه، قال صابر عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة: "طالبنا بإضافة مواد تمنع زاوج الأطفال لوزيرة الصحة والسكان سابقا".
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