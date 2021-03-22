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محافظات

ضبط 250 كيلو دواجن مجهولة داخل مجزر غير مرخص في كفر الشيخ

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:27 م
ضبط 250 كيلو دواجن
ضبط 250 كيلو دواجن مجهولة داخل مجزر
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محمود زيدان
شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملة تموينية مكبرة؛ استهدفت مكافحة الغش التجاري والمرور علي المجازر ومحال الجزارة، بناءً على توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

ضمت الحملة كلًا من، رؤي العيسوي، رئيس الرقابة التجارية، وعضوية الدكتور محمد المرسي والدكتور محمد عاطف، مفتشي الرقابة التجارية، والدكتور حاتم الشافعي، مدير إدارة الطب البيطري بكفر الشيخ والدكتور وليد شاهين.

وتمكنت الحملة من ضبط مجزر غير مرخص ولا يخضع للإشراف البيطري بمدينة كفرالشيخ، وضبط كمية 250 كيلو جرام، لحوم دجاج مجمدة مصنعة وغيرمصنعة مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ضبط 250 كيلو دواجن مجهولة داخل مجزر غير مرخص في كفر الشيخ
ضبط 250 كيلو دواجن مجهولة داخل مجزر غير مرخص في كفر الشيخ
ضبط 250 كيلو دواجن مجهولة داخل مجزر غير مرخص في كفر الشيخ
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