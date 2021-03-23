أصل الحكاية.. الحاجة أم الاختراع.. شركات عالمية غيرت مجرى تاريخ السيارات

اختراعات غيرت مجرى التاريخ واستكشافات علمية عديدة كان لها الفضل على البشرية، ربما تكون هذه الاكتشافات في مجال الطب أو الهندسة والبناء، أو في العلوم المختلفة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمجال السيارات فيبدو أن الأمر سوف يختلف كثيرًا، لنتسمتع سويًا برحلة إلى أقوى مصنعي المحركات حول العالم وهما عملاقة الطرق الوعرة جيب، وصاحبة الأمن والسلامة فولفو السويدية.





استطاعت كل شركة من هؤلاء أن تتألق في مجال السيارت ولكن على طريقتها الخاصة، والفضل يرجع إلى أشخاص عظام هم كلمة السر في هذا الموضوع، نبدأ بـ نيلز بولين الذي ولد في عام 1920 وحصل على بكالوريس في الهندسة التقنية التي حصل عليها عام 1939.

ثم عمل بعد ذلك في شركة فولفو السويدية مهندسًا لشئون السلامة والأمان ليقوم باختراعه المهم، والذي يعتبر هدية غالية الثمن قدمها للبشرية بدون مقابل عندما اخترع حزام الأمان الثلاثي، ليحد من حوادث الطرق التي انخفضت بالفعل خلال تقرير الشركة في عام 1966 إلى نسبة قدرها 75%.

القصة لم تنته بعد والاختراعات ما زالت تتوالى، وفي هذه الرحلة سنتحدث عن أول من ابتكر تقنية الدفع الرباعي، وبالفعل هي جيب الأمريكية، عندما أصدر الجيش الأمريكي بيانا يريد سيارة قوية تتحدى الصعاب والطرق الوعرة، قادرة على التحديات المختلفة للطريق، وبالفعل أنتجت أول سيارة وسميت الجيب ويليز موديل 1943 وكانت تعمل بتقنية الدفع الرباعي، وحصلت على إشادة كبيرة حول دورها الفعال في الحرب العالمية الثانية.

لتنتقل بعد ذلك إلى الجمهور عبر نسخ مدنية، تحمل العديد من القدرات الفنية، وبداخلها حزام الأمان أيضًا للتشكل أركان المعادلة ونجد أن الحاجة هي أم الاختراع، وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل ننتظر المزيد من الاستكشفات العلمية، لنسطر إنجازات جديدة واختراعات غيرت مجرى التاريخ.