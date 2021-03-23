ميدو يتوقع تشكيل منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

كشف أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق عن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة كينيا القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار:" التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام كينيا بنسبة كبيرة جدا سيكون كالتالي:





حراسة المرمى محمد الشناوي





الدفاع محمد هاني ، أحمد حجازي ، محمود الونش ، أيمن أشرف





الوسط عمرو السولية ، طارق حامد ، محمد صلاح ، محمد مجدي قفشة ، تريزيجيه





الهجوم: مصطفى محمد.

وأضاف: إذا حدث اختلاف؛ سيكون بمشاركة النني علي حساب السولية فقط.





ويحل المنتخب الوطني خلال هذه المبارة ضيفًا على نظيره الكيني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 ، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.





ويدخل المنتخب الوطني هذه المباراة متصدرًا للمجموعة برصيد 8 نقاط، والتي تضم كلا من توجو وجزر القمر وكينيا، جمعها من فوزين على توجو، وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر.