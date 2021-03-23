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توك شو

الكنج منير يستعرض موهبته مع صاحبة السعادة بأغنية في عشق البنات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:27 ص
محمد منير
محمد منير
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إبراهيم القادري

قام الفنان محمد منير خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" بغناء أغنية "في عشق البنات ". 

قال المطرب الكبير محمد منير، إنه يحب الغناء باللغة النوبية، موضحًا أنه يغنى فى الخارج والداخل بالنوبي، وأضاف: "أن المعظم لا يعلم معنى شمندورة، وكشف أن شمندورة  تعنى المرشد والدليل.

ونوه بأن "شمندورة" هو من كان يعرف الطريق في النيل، مؤكدًا أن الكهرباء لم تكن وصلت إلى جميع القرى في الماضي، ولذلك كان النيل فى الليل مظلمًا، فهذا المرشد كان يعلم أماكن ضيق النيل ووسعان النيل، وأماكن الصخور. 
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