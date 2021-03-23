الكنج منير يستعرض موهبته مع صاحبة السعادة بأغنية في عشق البنات





قام الفنان محمد منير خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" بغناء أغنية "في عشق البنات ".





قال المطرب الكبير محمد منير، إنه يحب الغناء باللغة النوبية، موضحًا أنه يغنى فى الخارج والداخل بالنوبي، وأضاف: "أن المعظم لا يعلم معنى شمندورة، وكشف أن شمندورة تعنى المرشد والدليل.



