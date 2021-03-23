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كأننا بنصعد كأس العالم كل دورة.. هاني أبو ريدة: الناس كلها طلبت إني أمشي لما اتهزمنا.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:23 ص
هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة
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داليا أحمد

قال هانى أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الإفريقى والدولي لكرة القدم "كاف" و"فيفا"، إنه عند الهزيمة من جنوب إفريقيا فى كأس الأمم الأفريقية تحمل المسئولية على عاتقه، وطالبه الجميع بالرحيل، رغم من أن المنتخب ظل 9 مباريات دون هزيمة.

 

وأوضح هانى أبو ريدة، خلال لقائه مع عمرو أديب فى برنامج "الحكاية، أنه تعرض لموجة خطيرة كما لو كنا نصعد لكأس العالم كل دوره، وليست الأولى منذ وقت بعيد، ولم يذكر أحد أي إنجاز، معقبًا أنه تم تجهيز "مركز تكوين" يعمل الآن بالتقنيات التكنولوجية، لتطوير الناس .

 

وفي سياق آخر، قال هانى أبو ريدة ، إن أحمد مجاهد له عقليه خاصة فى الإدارة وشاطر جدا ويستطيع أن يتعامل مع أصعب الأمور ، لافتًا إلى أنه عندما يطلب منه استشارة؛ يرد بواقع خبرته فى الإدارة وكرة القدم .

 

ونوه هانى أبو ريدة، بأن ما تتخذه اللجنة الأولميبة من قرارات بشأن عن كرة القدم؛ لا يعترف به فى الاتحادين الأفريقى والدولى.

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