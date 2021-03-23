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أخبار العالم

أتربة ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:12 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
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قسم الخارجي
توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، تكوُّن عواصف ترابية، ورياح قوية على بعض المناطق في السعودية، بالإضافة إلى انعدام الرؤية. 

ووفقا لتوقعات المركز؛ تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومنطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

وفيما يخص البحر الأحمر، يشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج. 

وإلى الخليج العربي، يشهج رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.
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