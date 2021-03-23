سماء مكة على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة غدا.. تفاصيل

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء مكة المكرمة ستشهد مساء غد الأربعاء، التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة، مضيفة أنه يمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة.





وبحسب تقرير عرضته قناة العربية، هذا يعد التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة خلال عام واحد، وهذا سيحدث بالتزامن مع وقوع القمر فى طور البدر.



جدير بالذكر، أن التعامد الأول حدث فى 29 يناير الماضي، وتعتبر هذه الظاهرة وسيلة علمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية.



واضاف التقرير أنه يمكن استخدام هذه الظاهرة ايضا فى تحديد القبلة بدقة لأى منطقة فى العالم يشاهد فيها القمر بتلك اللحظة.



