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أخبار العالم

لبنان.. وزير المالية يرسل مشروعا حول إجراء الانتخابات النيابية الفرعية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:48 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقي

أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، غازي وزني، إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلّق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعام 2021 إلى وزارة البلديات – الدوائر الإدارية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية عن المقاعد النيابية العشرة التي شغرت بسبب الاستقالة والوفاة، وفقا لصحيفة النهار اللبنانية.

وكان قد قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفقا لما نشرته النهار اللبنانية فى وقت سابق أنّ "الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف ليرة"، مضيفًا: "وذلك من خلال منصة الدولار المقترحة من قبل مصرف لبنان وهي موقتة وظرفية وضرورية".

وكان مصرف لبنان قد نفى في وقت سابق، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن حاكم المصرف المركزي لن يطلق المنصة الإلكترونية "Sayrafa" إلّا بعد تشكيل الحكومة.

وأشار وزني إلى أنه "بحسب المعطيات والمعلومات وبعد القرار الذي سيتخذه رئيس مجلس الوزراء وهو من الضروريات، فبعد اسبوعين سنذهب الى جلسة لمناقشة الموازنة".

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