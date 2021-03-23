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تاج الدين: وارد أن تدخل مصر الموجة الثالثة لكورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:51 ص
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئؤون الصحية، إن وزارة الصحة تتابع بكل دقة فنيا وعلميا وطبيا جميع اصابات كورونا التى تحدث في مصر، بنويعتها وعددها ومدي شدة المرض على تلك الحالات، وحتى الآن لم ترصد أى جهة مسئولة بالدولة أى أعراض جانبية أخرى، سوي الأعراض التى سجلت بوزارة الصحة العام الماضي.

وأضاف "مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يوجد العديد من إصابات كورونا ذات أعراض خفيفة، والدليل على ذلك أن العدد الاكبر من الحالات التى تصاب يعالج في المنازل تحت ملاحظات طبية فقط، كاشفا أن الحالات التى تدخل المستشفيات والعناية المركزة تكون متشابه تماما للحالات التى توجد بالمنازل، من حيث شدة المرض والاعراض السريرية والاكلينيكية.

وأشار "عوض تاج الدين"، إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أى تغيرات جديدة سواء كانت طبية أو علمية أو فنية، وذلك لأن الدولة بدون شك تسعي لصالح المواطن والمجتمع المصري، مضيفا أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة على أعتاب موجة ثالثة من فيروس كورونا مبنى على رؤية واضحة العلمية والطبية لما يحدث في العالم، إضافة إلى تطور في زيادة عدد الحالات.

وأكد، أن الكثير من الدول العالم وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي تشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا، وبالفعل دخلوا في الموجة الثالثة للفيروس، كما أن الدولة المصرية في حالة تذبذب في عدد زيادة ونقصان عدد الحالات، ولكن احتمالية الموجة الثالثة للفيروس واردة وهذا ما يحدث بجميه دول العالم.

وأوضح، أن تقوم هيئة الدواء بالتتبع والدراسة لجميع اللقاحات، وذلك لأنها تعتبر مثل الأدوية التى تحتاج إلى متابعة جيدة، مؤكدا "لن يُستخدم لقاح دون الحصول على موافقة من هيئة الدواء.
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