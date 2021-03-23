ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

معلومات مخابراتية خطيرة.. ماذا قال الجاسوس الإسرائيلي بولارد في أول مقابلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:56 ص
الجاسوس جوناثان بولارد
الجاسوس جوناثان بولارد
Advertisements
سمر صالح
قال الجاسوس الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية "جوناثان بولارد"، والذي قضى عقوبة السجن لمدة 30 عاما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، إن الولايات المتحدة طعنت إسرائيل في ظهرها بحجبها معلومات مخابراتية  خطيره عن حليفتها.

وأعرب بولارد في أول مقابلة له منذ وصوله إلى إسرائيل في أواخر العام الماضي، أجرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن أسفه لعدم تمكنه من إنجاب أطفال بسبب سجنه.

وباع بولارد، البالغ من العمر الآن 66 عاما، أسرارا عسكرية لإسرائيل، إبان عمله كمحلل استخبارات مدني تابع للبحرية الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي.

وجرى اعتقاله عام 1985 بعد محاولات باءت بالفشل للحصول على حق اللجوء في السفارة الإسرائيلية بواشنطن وأقر بأنه مذنب وشوّهت قضية التجسس تلك، علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة لسنوات وعوقب بولارد بالسجن مدى الحياة.

وقال مسؤولو دفاع ومخابرات أمريكيون إن تجسسه تسبب في أضرار جسيمة ورفضوا بشدة إطلاق سراحه.

لكن بعد أن قضى ثلاثين عاما في السجن الفيدرالي، أطلق سراحه عام 2015، بشرط البقاء تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.

واستقبل بولارد في إسرائيل استقبال الأبطال لدى وصوله في ديسمبر الماضي.

وقال لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الحكومة الأمريكية كانت تخفي معلومات مخابراتية عن إسرائيل وتكذب عليها، عندما تعاون مع تل أبيب، مشيرا إلى أنه شاهد ذلك بنفسه في الاجتماعات.

وقال للصحيفة كذلك "أعرف أنني تجاوزت خطا، لكن لم يكن لدي خيار آخر"، مضيفا أن التهديدات التي تواجه إسرائيل "خطيرة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

30 عاما على حرب الخليج الثانية.. عندما اندلعت أكبر أزمة بين أمريكا وإسرائيل بسبب صواريخ صدام

سيناتور أمريكي يحذر: سياسة بايدن تجاه إيران قد تُشكل تهديدا وجوديا لـ إسرائيل

صحيفة إسرائيلية: حزب الله يخزن صواريخ فاتح 110 داخل مؤسسة خيرية في بيروت

إسرائيل تتسلم غرضاً شخصياً يعود للجاسوس إيلي كوهين.. ونتنياهو يبحث عن رفاته في سوريا

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم 23-3-2021

حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه

رغم أزمة التصريح.. رامز جلال مستمر في تصوير برنامج رمضان

معلومات مخابراتية خطيرة.. ماذا قال الجاسوس الإسرائيلي بولارد في أول مقابلة

بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

بعد إجراء فيسبوك الأخير.. 3 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضم نيسان وبيجو.. تفاصيل مزاد سيارات البنك الأهلي

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور

أستون مارتن تكشف عن نسختها الجديدة F1.. مواصفات