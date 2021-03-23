ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب خفية للإصابة بالصداع.. اكتشفها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:09 ص
أسباب خفية للإصابة
أسباب خفية للإصابة بالصداع اكتشفها
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يُعتقد أن سبب الصداع هو تغيرات في المواد الكيميائية أو الأعصاب أو الأوعية الدموية في المنطقة، وهذه التغييرات ترسل رسائل الألم إلى الدماغ وتسبب الصداع..

ترتبط معظم حالات الصداع بما يلي:

العدوى (مثل التهابات الأذن والفيروسات مثل الأنفلونزا أو البرد ، التهاب الحلق ، التهاب السحايا ، أو التهابات الجيوب الأنفية )
إصابة في الرأس
بعض الأدوية (يمكن أن يكون الصداع من الآثار الجانبية).
قلة النوم أو تغيرات مفاجئة في أنماط النوم
تصبح  مجففة
تحت  ضغط كبير
الحساسية  (حمى القش)
الحيض  أو التغيرات في مستويات الهرمونات
تفادى وجبات
استخدام الكمبيوتر أو مشاهدة التلفاز لفترة طويلة
مشاكل في الرؤية
القيام برحلة طويلة في السيارة أو الحافلة
الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة حقًا
التدخين
شم روائح قوية مثل العطور أو الدخان أو الأبخرة أو السيارة الجديدة أو السجاد
الكثير من الكافيين (في مشروبات الطاقة والصودا والقهوة والشاي والشوكولاتة)
بعض الأطعمة (مثل الكحول والجبن والمكسرات والبيتزا والشوكولاتة والآيس كريم والأطعمة الدهنية أو المقلية ولحوم الغداء والنقانق والزبادي والأسبارتام و MSG)
مصدر المعلومات موقع Kidshealth.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

من مطبخك ..علاجات سريعة للصداع

أسباب تكفي لإبعاد أطفالك عن المشروبات الغازية.. مشاكل العظام والتركيز أخطرها

التهاب السحايا عند الرضع .. وكيف ينتقل وطرق شفائه

أعراض التهاب السحايا عند الأطفال.. الحمى أبرزها

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي: نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية

ارتفاع أعداد ضحايا إطلاق النار بأمريكا إلى 10 قتلى

رغم أزمة التصريح.. رامز جلال مستمر في تصوير برنامج رمضان

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. كنيسة في الجيزة تقرر وقف الصلوات لإشعار آخر

تاج الدين: وارد أن تدخل مصر الموجة الثالثة لكورونا

جريمة بشعة.. رجلان يسحبان سيدة من سيارتها ويغتصبانها أمام أطفالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضم نيسان وبيجو.. تفاصيل مزاد سيارات البنك الأهلي

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور

أستون مارتن تكشف عن نسختها الجديدة F1.. مواصفات