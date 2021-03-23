أسباب خفية للإصابة بالصداع.. اكتشفها

يُعتقد أن سبب الصداع هو تغيرات في المواد الكيميائية أو الأعصاب أو الأوعية الدموية في المنطقة، وهذه التغييرات ترسل رسائل الألم إلى الدماغ وتسبب الصداع..

ترتبط معظم حالات الصداع بما يلي:

العدوى (مثل التهابات الأذن والفيروسات مثل الأنفلونزا أو البرد ، التهاب الحلق ، التهاب السحايا ، أو التهابات الجيوب الأنفية )

إصابة في الرأس

بعض الأدوية (يمكن أن يكون الصداع من الآثار الجانبية).

قلة النوم أو تغيرات مفاجئة في أنماط النوم

تصبح مجففة

تحت ضغط كبير

الحساسية (حمى القش)

الحيض أو التغيرات في مستويات الهرمونات

تفادى وجبات

استخدام الكمبيوتر أو مشاهدة التلفاز لفترة طويلة

مشاكل في الرؤية

القيام برحلة طويلة في السيارة أو الحافلة

الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة حقًا

التدخين

شم روائح قوية مثل العطور أو الدخان أو الأبخرة أو السيارة الجديدة أو السجاد

الكثير من الكافيين (في مشروبات الطاقة والصودا والقهوة والشاي والشوكولاتة)

بعض الأطعمة (مثل الكحول والجبن والمكسرات والبيتزا والشوكولاتة والآيس كريم والأطعمة الدهنية أو المقلية ولحوم الغداء والنقانق والزبادي والأسبارتام و MSG)

مصدر المعلومات موقع Kidshealth.