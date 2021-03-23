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تعليم

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ووكالة الفضاء المصرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
وقع كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس( iHub)، الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مشترك. 


بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث،، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات،  الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، الدكتور ضياء الدين خليل استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس و عضو مجلس ادارة مركز الابتكار و ريادة الاعمال،  الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال ، الدكتورة  وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار، الدكتور محمد إبراهيم  مدير مشروع معامل الاقمار التعليمية بوكالة الفضاء المصرية ، والاستاذة هيا علاء  منسق التسويق والإعلام بالوكالة.

يتضمن البروتوكول تصميم برنامج ابتكاري به مسابقة أفكار وحاضنة ومسرعة أعمال لتشجيع واحتضان المبتكرين ورواد الاعمال والشركات الناشئة والتي تستخدم التكنولوجيات الجديدة والبازغة في مجال الفضاء، سواء على الصعيد المحلى أو الإقليمي،  وتقديم خدمات دعم الابتكار والتطبيقات التكنولوجية وخطط دعم وتطوير التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بنشاط وكالة الفضاء المصرية أو تطلعاتها المستقبلية التوسعية بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الداخلية والخارجية على حد سواء. 


وسيقوم الطرفان بتقييم التكنولوجيات والنتائج والاقتراحات والمشاريع التطويرية من حيث جاهزيتها للتسويق وإمكانية تطويرها كمشاريع تفيد وكالة الفضاء المصرية  وفقًا لخطط الوكالة في التوسع والاستثمار. ويقوم الطرفان باختيار ما يرونه قابل للتحويل لمشروع متكامل بجودة تسمح بتسويقه في الأسواق المصرية او العالمية.

جدير بالذكر أن مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس iHub هو المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة ، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة، منذ عام 2013 مركز الابتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح  الخريجين ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل ، بالإضافة إلى ذلك يوجد بالمركز بيت تصميم يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين الذين لهم خبرة صناعية طويلة في تصميم ونمذجة وتصنيع المنتجات الالكترونية والميكانيكية والميكاترونية، وقد شارك فريق بيت التصميم في تصميم وتنفيذ عشرات المنتجات لشركات ومجموعة بحثية جامعية مصرية ودولية.

كما تعد وكالة الفضاء المصرية الموكلة بوضع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا و الوقوف علي الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في هذا المجال، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأسيس بنية تحتية لتطوير الانظمة الفضائية وتصنيعها.
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