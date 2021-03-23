بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ووكالة الفضاء المصرية

وقع كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس( iHub)، الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مشترك.
بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث،، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، الدكتور ضياء الدين خليل استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس و عضو مجلس ادارة مركز الابتكار و ريادة الاعمال، الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال ، الدكتورة وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار، الدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع معامل الاقمار التعليمية بوكالة الفضاء المصرية ، والاستاذة هيا علاء منسق التسويق والإعلام بالوكالة.
يتضمن البروتوكول تصميم برنامج ابتكاري به مسابقة أفكار وحاضنة ومسرعة أعمال لتشجيع واحتضان المبتكرين ورواد الاعمال والشركات الناشئة والتي تستخدم التكنولوجيات الجديدة والبازغة في مجال الفضاء، سواء على الصعيد المحلى أو الإقليمي، وتقديم خدمات دعم الابتكار والتطبيقات التكنولوجية وخطط دعم وتطوير التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بنشاط وكالة الفضاء المصرية أو تطلعاتها المستقبلية التوسعية بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الداخلية والخارجية على حد سواء.
وسيقوم الطرفان بتقييم التكنولوجيات والنتائج والاقتراحات والمشاريع التطويرية من حيث جاهزيتها للتسويق وإمكانية تطويرها كمشاريع تفيد وكالة الفضاء المصرية وفقًا لخطط الوكالة في التوسع والاستثمار. ويقوم الطرفان باختيار ما يرونه قابل للتحويل لمشروع متكامل بجودة تسمح بتسويقه في الأسواق المصرية او العالمية.
جدير بالذكر أن مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس iHub هو المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة ، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة، منذ عام 2013 مركز الابتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجين ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل ، بالإضافة إلى ذلك يوجد بالمركز بيت تصميم يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين الذين لهم خبرة صناعية طويلة في تصميم ونمذجة وتصنيع المنتجات الالكترونية والميكانيكية والميكاترونية، وقد شارك فريق بيت التصميم في تصميم وتنفيذ عشرات المنتجات لشركات ومجموعة بحثية جامعية مصرية ودولية.
كما تعد وكالة الفضاء المصرية الموكلة بوضع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا و الوقوف علي الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في هذا المجال، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأسيس بنية تحتية لتطوير الانظمة الفضائية وتصنيعها.