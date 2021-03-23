ورش عمل للتدريب بالإسماعيلية استعدادا لتنفيذ منظومة تراخيص البناء الجديدة

ثمن النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، تنظيم وزارة التنميه المحلية ورش عمل للتدريب على منظومه تراخيص البناء الجديدة ، والتي تضم كل المتعاملين مع هذه المنظومه بالمحافظات والتي يستفيد منها في المرحلة الأولى 243 متدربا من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط.
وأوضح النائب احمد عثمان أن وزراة التنميه المحلية ضمت للتدريب 6 متدربين من كل محافظة هم رئيس المدينة والأحياء ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسيه ورئيس لجنة المتابعة و3 متدربين من كل جامعة إقليمه و10 من العاملين بوزارة التخطيط .
وأضاف أن التدريب سيركز على المهام الموكله لكل الجهات المشاركه في الإجراءات الخاصة باصدار تراخيص البناء حتى يكون هناك درايه كامله بالإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء في يسر وسهوله.
وأفاد أنه وفقا لتصريح اللواء محمود شعرواي وزير التنميه المحلية ، فإن ورشه العمل الأولى ستبدأ اليوم الثلاثاء 23 مارس وتضم المتعاملين مع منظومه النباء الجديدة في 14 محافظة هي القاهرة والجيزه والقليوبيه والإسكندرية والبحيرة والمنوفية و الغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية و بورسعيد والإسماعيلية والسويس و الشرقية.
وأضاف أن الورشة الثانية بعد غد الأربعاء 24 مارس وتضم 13 محافظة هى الفيوم و المنيا وبنى سويف و أسيوط وسوهاج وقنا و الأقصر و أسوان و البحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.