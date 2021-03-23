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محافظات

ورش عمل للتدريب بالإسماعيلية استعدادا لتنفيذ منظومة تراخيص البناء الجديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:06 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
ثمن النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، تنظيم وزارة التنميه المحلية ورش عمل للتدريب على منظومه تراخيص البناء الجديدة ، والتي تضم كل المتعاملين مع هذه المنظومه بالمحافظات والتي يستفيد منها في المرحلة الأولى 243 متدربا من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط. 

وأوضح النائب احمد عثمان أن وزراة التنميه المحلية ضمت للتدريب 6 متدربين من كل محافظة هم رئيس المدينة والأحياء ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسيه ورئيس لجنة المتابعة و3 متدربين من كل جامعة إقليمه و10 من العاملين بوزارة التخطيط . 

وأضاف أن التدريب سيركز على المهام الموكله لكل الجهات المشاركه في الإجراءات الخاصة باصدار تراخيص البناء حتى يكون هناك درايه كامله بالإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء في يسر وسهوله. 

وأفاد أنه وفقا لتصريح اللواء محمود شعرواي وزير التنميه المحلية ، فإن ورشه العمل الأولى ستبدأ اليوم الثلاثاء 23 مارس وتضم المتعاملين مع منظومه النباء الجديدة في 14 محافظة هي القاهرة والجيزه والقليوبيه والإسكندرية والبحيرة والمنوفية و الغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية و بورسعيد والإسماعيلية والسويس و الشرقية. 

وأضاف أن الورشة الثانية بعد غد الأربعاء 24 مارس وتضم 13 محافظة هى الفيوم و المنيا وبنى سويف و أسيوط وسوهاج وقنا و الأقصر و أسوان و البحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.
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