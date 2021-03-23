ذكرى ميلاد فتى الشاشة والولد الشقي أحمد رمزي .. شاهد

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير عن ذكري ميلاد فتي الشاشة والولد الشقى أحمد رمزي، حيث أن تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية، الفنان الكبير أحمد رمزى، والذى عرف بـ"الولد الشقى".







ولد أحمد رمزى فى الـ 23 من مارس عام 1930، ونشأ فى محافظة الإسكندرية، وكان والده طبيبًا مصريًا وهو الدكتور محمود بيومى، ووالدته أسكتلندية الجنسية.





حصل أحمد رمزى على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، إلا أنه تعرض لـ صدمة كبيرة، بعدما خسر والده كل ثروته، لتتولى والدته وشقيقه الأكبر مسؤولية الإنفاق على المنزل وكان شابًا وسيمًا رياضيًا لم يفلح فى كلية الطب مثل والده وشقيقه الأكبر، والتحق وتخرج من كلية التجارة.





تزوج أحمد رمزى 3 مرات أولها عام 1956 من عطيات الدرملى ابنة الأسرة الأرستقراطية ووالدة ابنته باكينام، والثانية كانت زيجة قصيرة لم تستمر سوى أيام من الراقصة نجوى فؤاد بعدها استأنف حياته الزوجية مع زوجته الأولى، ثم انفصلا ليتزوج من المحامية اليونانية نيكولا، وأنجب منها ابنته نائلة، وابنه نواف، الذى وُلد مصابًا بـ إعاقة ذهنية، واستمر زواجه بها حتى الرحيل.





وقدّم رمزى خلال مشواره الفنى 113 عملًا فنيا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، وفى عام 1975 قدّم فيلمى "جنون الشباب"، و"الحب تحت المطر"، ثم قرر الابتعاد عدة سنوات، حتى عاد من خلال فيلم "حكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب"، ثم غاب مجددًا، وعاد إلى السينما عام 1995 من خلال فيلم "قط الصحراء"، وشارك عام 2000 فى فيلم "الوردة الحمراء"، ومسلسل "وجه القمر"، وكان آخر أعماله مسلسل "حنان وحنين" عام 2007 مع صديق عمره الفنان الراحل عمر الشريف.





وتوفى أحمد رمزى بعد حياة حافلة بالحب والفن فى 28 سبتمبر عام 2012 عن عمر ناهز 82 عاما، إثر جلطة دماغية بعد سقوطه على أرضية حمام منزله، نتيجة اختلال توازنه ودفن فى الإسكندرية.





