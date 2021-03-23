ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. لحظة سرقة حقيبة مصطفى محمد في تركيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
نشرت صحيفة "الصباح " التركية، عبر موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة حقيبة النجم المصري مصطفى محمد داخل أحد الأسواق التجارية، في تركيا.

وظهر في الفيديو مصطفى محمد وهو يجلس مع أحد أصدقائه وبجانبه حقيبته، ليستغل اللص انشغال النجم المصري بالحديث مع صديقه، ويستولي على حقيبته ويهرب بسرعة.

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة التركية تمكنت من القبض على سارق حقيبة مصطفى محمد، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن ملابس المشتبه به  في يوم الحادث هي نفسها التي كان يرتديها عندما ألقي القبض عليه.

ويتواجد مصطفى محمد حاليا في معسكر منتخب مصر، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المغص الكلوى بالمنزل .. طرق متعددة أغربها اللافندر

يضم نيسان وبيجو.. تفاصيل مزاد سيارات البنك الأهلي

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور