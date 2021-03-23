شاهد.. لحظة سرقة حقيبة مصطفى محمد في تركيا





وظهر في الفيديو مصطفى محمد وهو يجلس مع أحد أصدقائه وبجانبه حقيبته، ليستغل اللص انشغال النجم المصري بالحديث مع صديقه، ويستولي على حقيبته ويهرب بسرعة.





وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة التركية تمكنت من القبض على سارق حقيبة مصطفى محمد، خلال الساعات القليلة الماضية.





وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن ملابس المشتبه به في يوم الحادث هي نفسها التي كان يرتديها عندما ألقي القبض عليه.





ويتواجد مصطفى محمد حاليا في معسكر منتخب مصر، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.













نشرت صحيفة "الصباح " التركية، عبر موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة حقيبة النجم المصري مصطفى محمد داخل أحد الأسواق التجارية، في تركيا.