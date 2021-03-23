أول مقترح برلماني لوقف البث الفضائي للقنوات الإقليمية

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشان إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بدءًا من القناة الثالثة وحتى القناة السابعة والاكتفاء بالبث الأرضي، مؤكدة أنه بالرغم من الازمات التي تمر بها إلا انه لأبد البحث عن بعض الحلول الموضوعية والعملية التي يمكن أن تكون مفتاحًا لحل إحدى تلك الأزمات التي تعصف بهذا الكيان العريق الذي يعد هو الأيقونة الأساسية والرئيسية للإذاعة والإعلام الوطني.





وأوضحت حلاوة، أنه بالرغم من أن هناك آلاف بل مئات الآلاف من الدولارات التي تقوم الدولة بسدادها نظير إشارة البث الفضائي التي تحصل عليها القنوات الإقليمية، إلا ان تلك القنوات لا تحصل على نسبة مشاهدات متوسطة حتى، فنسبة المشاهدات بتلك القنوات وتحديدًا بدءًا من قناة القاهرة وهي القناة الثالثة أرضي، وقناة الاسكندرية وهي الخاصة بالقناة الخامسة التى تبث ارضيا من محافظة الاسكندرية، وقناتى الصعيد وطيبة التى تبث ارضيا من الصعيد، وقناة القنال والتى تبث ارضيا من الاسماعيلية، وقناة الدلتا والتى تبث ارضيا من طنطا محافظة الغربية، ضعيفة للغاية بل تكاد تكون منعدمة.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن في حين ان هناك العديد من الأزمات الأخرى التي يمكن ان يتم حلها بقطاع الإذاعة والتليفزيون من خلال المبالغ التي تدفع بالعملة الصعبة نظير الحصول على بث فضائي لهذه القنوات مثل ( تحديث المعدات – استحداث تقنيات تصوير وإذاعة متطورة – تدريب وتأهيل كوادر إعلامية وإذاعية بشكل فني يواكب تطورات العصر ....إلـــــــــخ.





وأشارت البرلمانية، إلى انه لا حاجة لاستمرار البث الفضائي للقنوات المذكورة وتوفير المبالغ التي تقوم الدولة بسدادها نظير ذلك البث لتطوير باقي القنوات والبرامج المحلية الأخرى واستحداث أساليب وآليات وتقنيات عمل تواكب الطفرة لتكنولوجية والتقنية الهائلة الحاصلة في القنوات الخاصة.





وطالبت النائبة، بوقف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بدءًا من القناة الثالثة وحتى القناة السابعة والاكتفاء بالبث الأرضي.



