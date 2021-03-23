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اقتصاد

البورصة تقرر إيقاف التداول على 78 سهما

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:30 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 78 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.98% في بداية التعاملات ليتداول عند مستوى 10328 نقطة، وهوى مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.98%، و5% على الترتيب.

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة ليصل إلى مستوى 638.051 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10502 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 1964 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 12692 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 1883 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2802 نقطة.
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