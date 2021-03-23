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أخبار البلد

محافظ الدقهلية يستقبل سعفان لتسليم وثائق التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
استقبل محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في مستهل زيارته للمحافظة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة  صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة  من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

ويسلم الوزير يرافقة المحافظ، خلال الزيارة، 5344 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية، منها 3237 للعمالة غير المنتظمة، و2107 لصغار الصيادين، تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما يسلم الوزير خلال الزيارة 1571عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، كما يقوم الوزير والمحافظ بزرع شجر زيتون بالمحافظة ضمن مبادرة "هنجملها"، ويلتقي العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة، ويسلم شهادات اتمام التدريب بالدورة التدريبية علي مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة بالوحدات المتنقلة، فضلا عن تكريم بعض العاملين من الكفاءات بالمديرية.
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