ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تاجري مخدرات وسلاح بأسيوط

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى  ) والإشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى مخدر الحشيش والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الغنايم مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الغنايم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الطلقات النارية– 2 خزينة بندقية آلية – فرد خرطوش - عدد من الطلقات ذات العيار – مبلغ مالى –5 هواتف محمولة – 2 سيارة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور