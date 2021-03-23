ضبط تاجري مخدرات وسلاح بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى ) والإشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى مخدر الحشيش والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الغنايم مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الغنايم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الطلقات النارية– 2 خزينة بندقية آلية – فرد خرطوش - عدد من الطلقات ذات العيار – مبلغ مالى –5 هواتف محمولة – 2 سيارة) .