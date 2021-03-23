محافظ أسيوط : بدء العمل بـ 47 مكتب بريد متطور بقرى حياة كريمة

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للخطة الموضوعة لتطوير المنظومة وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين بإستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية ... جاء ذلك خلال لقاءه أحمد السيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لبريد أسيوط بحضور خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم.
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حيث تم خلال اللقاء استعراض الأعمال الجارى تنفيذها بمكاتب البريد واستعراض معدلات التنفيذ في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز البريد وتحويلها إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لتصبح واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات.
وقال المحافظ إنه جارى العمل بعدد 47 مركز بريد بالقرى الاكثر احتياجًا المستهدفة بمبادرة تطوير الريف المصرى بالتنسيق مع كافة الجهات لافتًا الى أن المحافظة بها 195 مكتب بريد في مختلف المراكز والمدن والقرى تم تطوير ورفع كفاءة 73 مكتب حتى الآن وجاري استكمال أعمال التطوير وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لافتًا إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة معلنًا دعمه لكافة جهود الهيئة القومية للبريد في تطوير مكاتبها والتوسع في إنشاء مكاتب بريدية جديدة للتيسير على المواطنين ومنع الزحام والحصول على كافة الخدمات بكل سهولة ويسر تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للبريد بأسيوط إنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مكاتب بريد بقرى سراوة بمنفلوط وأولاد رايق بمركز أسيوط وأولاد سراج بمركز الفتح مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء لمتابعة تنفيذ المشروعات ومكاتب البريد المتطورة بالقرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى إنه تم توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة وهيئة البريد لاستغلال مراكز الشباب كمنافذ لصرف المعاشات منعًا للتكدس والزحام بمكاتب البريد وتسهيلًا على المواطنين وكبار السن كما يعمل 24 مكتبًا للبريد يوم السبت مشددًا على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز البريد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطنين المترددين عليه وتعقيم المنافذ ومكاينات الصراف الآلي باستمرار وتوفير كافة وسائل الحماية اللازمة.