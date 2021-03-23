محافظ أسيوط : بدء العمل بـ 47 مكتب بريد متطور بقرى حياة كريمة





استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للخطة الموضوعة لتطوير المنظومة وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين بإستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية ... جاء ذلك خلال لقاءه أحمد السيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لبريد أسيوط بحضور خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم.





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حيث تم خلال اللقاء استعراض الأعمال الجارى تنفيذها بمكاتب البريد واستعراض معدلات التنفيذ في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز البريد وتحويلها إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لتصبح واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات.

















وقال المحافظ إنه جارى العمل بعدد 47 مركز بريد بالقرى الاكثر احتياجًا المستهدفة بمبادرة تطوير الريف المصرى بالتنسيق مع كافة الجهات لافتًا الى أن المحافظة بها 195 مكتب بريد في مختلف المراكز والمدن والقرى تم تطوير ورفع كفاءة 73 مكتب حتى الآن وجاري استكمال أعمال التطوير وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لافتًا إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة معلنًا دعمه لكافة جهود الهيئة القومية للبريد في تطوير مكاتبها والتوسع في إنشاء مكاتب بريدية جديدة للتيسير على المواطنين ومنع الزحام والحصول على كافة الخدمات بكل سهولة ويسر تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين .











