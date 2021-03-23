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أخبار البلد

حقوق المريض النفسي.. كورس متخصص تنظمه اللجنة المجمعية للكنيسة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:23 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان للكنيسة، كورس قانون الصحة النفسية، للآباء الكهنة والخدام والخادمات والقائمين على بيوت إعادة التأهيل للمدمنين والمهتمين بإقامة مراكز علاجية، بهدف رفع الوعي بمبادئ ومفردات قانون رعاية المريض النفسي الذي يؤهل المنشآت والأفراد للعمل بصورة قانونية وصحيحة.

شمل التدريب موضوعات تاريخ الطب النفسي، وأنواع الأمراض النفسية، وقانون الطب النفسي، وحقوق المريض النفسي، وكيفية التعامل ومساعدة المريض النفسي، بالإضافة إلى شروط المنشآت المرخصة قانونيًّا.

قدم الكورس المدرب، الدكتور ماجد عزمي بطرس، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان ورئيس المجلس الإقليمي للصحة النفسية بأسيوط، وشارك في التدريب ٥٦ كاهنًا وخادمًا وخادمة من ١٣ إيبارشية وقطاعات القاهرة الكبرى الرعوية، عبر تطبيق زووم.

كانت كنيسة الشهيد مارجرجس بامبابة بمحافظة الجيزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق صلوات القداسات لحين اشعار آخر، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الصفحة الرسمية لكنيسة الشهيد مارجرجس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه نظرا لتزايد اصابات الكورونا ونزلات البرد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس امبابة، تقرر ايقاف القداسات بالكنيسة إلى إشعار أخر، وأنه سيتم تقييم الوضع واتخاذ المناسب من الإجراءات.

وتابع، نطلب من الهنا الصالح السلام للكنيسة وبلدنا مصر والعالم اجمع وان يرفع هذا الوباء سريعا بصلواتكم وشفاعة امنا العذراء مريم.

وكان  ١٣٠ كاهنًا من مجمع كهنة الإسكندرية ثد حصلوا على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومعهم نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية. 

وزار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور سعيد السقعان بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وبرفقته عدد من قيادات الصحة بالمحافظة، واستقبله القمص أبراَم أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة لكنائس الإسكندرية حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين البطريركية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وكذلك جهود كنائس الإسكندرية في سبيل رفع الوعي الصحي لدى أبناء الكنيسة القبطية هناك.

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