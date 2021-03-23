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ديني

الأوقاف: 128 موفدا ومعارا يحيون ليالي رمضان في 24 دولة هذا العام

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:55 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد (27) إماما وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان القادم ، وذلك إضافة إلى (121) موفدًا ومعارًا يحيون ليلي شهر رمضان المبارك  في (24) دولة ، وذلك إضافة إلى نحو (2230) من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس ، ويسهمون في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالدول التي يعملون بها .


وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها ان هذا القرار يأتي في ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح في مختلف دول العالم ، ودور وزارة الأوقاف في ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم ،


وكان وزير الأوقاف اعتمد أمس إيفاد أبو بكر سليمان سليمان إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى بريطانيا ، وكمال محمد علي عبد الرحيم قارئ بسوهاج الى الأرجنتين وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك ليصبح بذلك عدد الموفدين للخارج 31 موفدا .


وأنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كلٍّ من "قرشي عبد العليم إسماعيل - مفتش بمديرية أوقاف قنا". 


كما قررت إنهاء خدمة، أشرف محمود السيد حسن – فني تنفيذ بمديرية أوقاف القليوبية .


يأتي هذا القرار، بناء على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة. 



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