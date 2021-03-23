الأوقاف: 128 موفدا ومعارا يحيون ليالي رمضان في 24 دولة هذا العام

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد (27) إماما وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان القادم ، وذلك إضافة إلى (121) موفدًا ومعارًا يحيون ليلي شهر رمضان المبارك في (24) دولة ، وذلك إضافة إلى نحو (2230) من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس ، ويسهمون في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالدول التي يعملون بها .





وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها ان هذا القرار يأتي في ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح في مختلف دول العالم ، ودور وزارة الأوقاف في ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم ،





وكان وزير الأوقاف اعتمد أمس إيفاد أبو بكر سليمان سليمان إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى بريطانيا ، وكمال محمد علي عبد الرحيم قارئ بسوهاج الى الأرجنتين وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك ليصبح بذلك عدد الموفدين للخارج 31 موفدا .





وأنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كلٍّ من "قرشي عبد العليم إسماعيل - مفتش بمديرية أوقاف قنا".

