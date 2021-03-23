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حوادث

أمن المنيا يعثر على جثة مسن وإصابة ابنته داخل شقه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية امن المنيا، من كشف ملابسات اختفاء موظف بالمعاش وابنته في ظروف غامضة حيث تم كسر باب الشقه وتم العثور على الأول جثة هامدة، والثانية مصابه بازمه قلبيه تم نقل الجثة والمصابه للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

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تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، بلاغا من أهالي أرض سلطان بمدينة المنيا، بتغيب. محمد. ح. ع 65 سنه، موظف بالمعاش، مقيم بارض سلطان، بمدينة المنيا وابنته الدكتورة هالة «54 سنه» مقيمة بأرض سلطان بمدينة المنيا لمدة 48 ساعة فريق البحث الجنائي

وعلي الفور انتقل ضباط البحث الجنائي بقسم المنيا ، إلى موقع البلاغ، وتم كسر باب الشقة، وتم العثور على الأب جثة هامدة، والابنة مصابة بأزمة قلبيه 

تم نقل المصابة إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وجثة المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة. 

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