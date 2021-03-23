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مستشار أوبئة: تسجيل 124 مليون إصابة و 2.8 مليون حالة وفاة حول العالم.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:58 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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ياسمين القصاص
قال الدكتور على البلبيسي، مستشار الأوبئة، إنه تم تسجيل 124 مليون إصابة و 2.8 مليون حالة وفاة حول العالم، حيث أن خلال الأسبوعين الاخيرين، كما ارتفعت الحالات المسجلة اسبوعيا كما ارتفع عدد الوفيات، بينما كان بالأسابيع الماضية كانت تشهد في قلة في عدد الوفيات، فتوجد زيادة ملحوظة في البرازيل تحديدا.

وأضاف "مستشار الأوبئة"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن بدأت الموجة الثالثة في أوروبا، من هذا الوباء في الارتفاع، حيث أن هذا الارتفاع له أكثر من سبب ومنها التحورات الفيروسية، وخاصة المتحور البريطاني، والذى أصبح منتشر في أكثر من 120 دولة حول العالم، إضافة إلى متحور الجنوب الافريقي والمتحور البرازيلي.

وأشار "مستشار الأوبئة"، إلى أن المتحور البريطاني يكون اكثر انتشارا للفيروس بالعالم في مصر والشرق الأوسط، مضيفا أن المتحور البريطاني يتميز بأنه سريع الانتشار ولكنه أقل شدة من المرض السابق، ولكنه عكس تلك الخصائص بأنه أصبح شدته أكثر على المرضي، وأصبح السبب في دخول أكبر عدد من الأشخاص إلى المستشفيات.

وأكد أن معظم اللقاحات تكون أقل فعالية على السلالات الجديدة من كورونا، متابعا أن هناك شركات لقاحات تعمل من الآن على تطوير لقاح أو إنشاء لقاح جديد سيتم إنتاجه فى الخريف القادم، أى يستغرق من خمس إلى ست أشهر على إنتاجه.

وأوضح أن شركة فايزر ومودرنا أكدوا أنهم يحتاجون من ست إلى ثمانية أسابيع حتى يمكن تطوير لقاحاتهم بحيث تحتوى على السلالات الجديدة، لافتا إلى أنه يجب دائما تطوير اللقاحات نظرا لتطوير سلالات جديدة من كورونا.
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