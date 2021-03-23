صحة الوادي الجديد: إنشاء قسم للعناية المتوسطة بمستشفى حميات الخارجة

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إقامة أول قسم عناية متوسطة بمستشفى الحميات بالخارجة يضم 6 أسرة، بتكلفة تقدر بحوالى 800 ألف جنيه مزود بشبكة غازات وأجهزة خاصة بالرعاية، حيث تؤدى المستشفى حاليًا دور قسم العزل.



وأضاف محروس، فى بيان صحفى له، اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفى صدر الخارجة تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال جائحة كورونا بشهادة عدد من المرضى الذين تلقوا العلاج خلال فترة العزل بالمستشفى، وأشادوا بأداء فريق العمل بالمستشفى وتفانيهم فى خدمة المرضى، مشيرًا إلى أن المكافأة يستفيد منها أكثر من 100 عامل وعاملة.



من جانب اخر قرر اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة ، وذلك بالتزامن مع توقعات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





كما قرر محافظ الوادي الجديد تحديد مواعيد انصراف جميع العاملين بكافة مراكز المحافظة وطلاب المدارس والحضانات، اليوم الساعة الواحدة ظهرًا لتجنب آثار العاصفة الترابية حفاظًا على سلامتهم.

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ووجه محافظ الوادي الجديد بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقى أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.





جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا، بارد ليلا حيث قالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح" وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا، بارد ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم: "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".



