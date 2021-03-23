رئيس برشلونة السابق: أتمنى انضمام محمد صلاح إلى البلوجرانا





وقال خوان جاسبارت في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" لم أشاهد محمد صلاح بشكل مباشر، لكنني قرأت عنه كثيرًا، وأتمنى انضمامه إلى نادي برشلونة".





وتابع رئيس نادي برشلونة السابق:" في النهاية القرار يرجع إلى الجهاز الفني لفريق برشلونة".





كان محمد صلاح أثار الجدل مؤخرا خلال حوار صحفي مع صحيفة "آس" الإسبانية، بفتح الباب أمام إمكانية برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.





ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 17 هدفا، بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.

أكد خوان جاسبارت رئيس نادي برشلونة السابق، أنه يتمنى انضمام النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.