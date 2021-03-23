ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس برشلونة السابق: أتمنى انضمام محمد صلاح إلى البلوجرانا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أكد خوان جاسبارت رئيس نادي برشلونة السابق، أنه يتمنى انضمام النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.

وقال خوان جاسبارت في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" لم أشاهد محمد صلاح بشكل مباشر، لكنني قرأت عنه كثيرًا، وأتمنى انضمامه إلى نادي برشلونة".

وتابع رئيس نادي برشلونة السابق:" في النهاية القرار يرجع إلى الجهاز الفني لفريق برشلونة".

كان محمد صلاح أثار الجدل مؤخرا خلال حوار صحفي مع صحيفة "آس" الإسبانية، بفتح الباب أمام إمكانية برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 17 هدفا، بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميرور البريطانية تحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين على قمة هدافي الكرة الإنجليزية

ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

باريس سان جيرمان يخطط لخطف محمد صلاح من برشلونة وريال مدريد

إعلامي بقناة إسبانية يعلن موقف برشلونة النهائي من ضم محمد صلاح

8 نجوم على أعتاب الرحيل.. برشلونة يجهز لـ مجزرة من أجل ضم هالاند

ترشيحاتنا

قبل 31 مارس.. 5 حالات تعفيك من تقديم الإقرارات الضريبية

السعودية.. بيان عاجل من أمانة تبوك بشأن نتائج تحقيقات نفايات "شاطئ حقل"

زاهي حواس عن "لعنة الفراعنة": إزاى يغضبوا في أيام تكريمهم

مهاب مميش: جنوح السفينة يقع على قائدها.. ولأول مرة القناة تتعطل لأيام

كامل الوزير يكشف تسجيلات برج مراقبة قطار سوهاج .. فيديو

من هو المشاحن الذى لا يغفر الله له في ليلة النصف من شعبان؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور