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وزير أردني: زيارة "مدبولي" استمرار للتعاون في القضايا المشتركة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:49 م
زيارة مدبولي لعمان
زيارة مدبولي لعمان
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ياسمين القصاص
قال محمود الخرابشة، وزير الدولة للشؤون القانونية الأردني، إن التعاون بين الأردن وجمهورية مصر العربية تعاون متجدد، وهذا اللقاء بقدوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى الأردن وعلى رأسه وفد رفيع المستوي يضم كافه وزراء الخدمات والوزراء المعنين، بهدف استمرار التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالكثير من القضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.

وأضاف "وزير الدولة للشؤون القانونية الأردني"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "نحن نعلم أن التعاون بين مستمر بين البلدين وعلى قدم وساق منذ مدة زمنية طويلة، ولكنه الان أخذ نهجا جديدا برعاية الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني.

وأشار "الخرابشة" إلى أن هناك لجان عليا مشتركة بين البلدين تهدف إلى تنسيق المواقف وتوحيدها، إضافة إلى أنها تهدف إلى تعزيز علاقات التجارة والاقتصاد وتمكين علاقات البلدين الشقيقين على كافة المستويات,

وأكد، أن  العلاقات الأردنية المصرية على كافة المستويات تقوم على الاحترام المتبادل وتقدير كلا من الطرفين لمصلحة الأخر.
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