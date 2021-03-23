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أخبار البلد

العاهل الأردني لمدبولى : ندعم كل مقترحات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بن الحسين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بقصر الحسينية، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية، عمان، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ٢٩ للجنة المشتركة. وحضر المقابلة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير شريف كامل، سفير مصر فى عمان. 

واستهل جلالة الملك اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء، معربًا عن سعادته بتواجد الوفد الوزارى المصرى رفيع المستوى المشارك فى اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة فى ضوء حجم التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين مصر والأردن. 

وأعرب الملك عبد الله الثانى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ودعمه لكل مقترحات التعاون التى يتم مناقشتها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. 

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى لملك الأردن تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطلعه للقاء الملك عبد الله الثانى قريبًا. كما أطلع مدبولى ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة، فى مجالات الربط الكهربائى، والصحة، والنقل، والإسكان، مشيرًا إلى أن اصطحابه لهذا العدد الكبير من الوزراء لحضور الاجتماعات، يعكس حجم الاهتمام الذى توليه مصر بالعلاقات والتعاون مع الأردن الشقيق.

واختتم الملك عبد الله الثانى اللقاء بطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس السيسى، وتطلعه للقائه قريبًا، مجددًا تأكيده على اعتزازه الشخصى بما يربط مصر والأردن من علاقات فريدة على كافة المستويات الشعبية والحكومية. 
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