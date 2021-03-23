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بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيسي الوزراء المصري والأردنى في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:38 م
صدى البلد
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آيات أحمد
 حرصًا من موقع صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لقرائها، نقدم لكم بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفى لرئيس الوزاراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونظيره الأردنى.

ووصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الأردنية عمَان، صباح اليوم، وكان في استقباله المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر في الأردن، والسفير الأردني لدي القاهرة.

وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردنى، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحضور رئيسى الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، تمهيدا لبدء أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

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