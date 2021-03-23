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أخبار البلد

رئيس الوزراء: كورونا تفرض علينا المزيد من التعاون مع كافة الدول

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:10 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه يتقدم بالشكر والتقدير علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة بالأردن قائلا: "لم نشعر اننا غادرنا مصر واننا في بلدنا الثاني"

واضاف مدبولي  ان اللجنة العليا المشتركة بيننا وبين الأردن  تعتبر من اهم اللجان المشتركة التي تعقد  ونحن نؤكد علي العلاقة بين البلدين  


واضاف مدبولي  خلال مؤتمر صحفي علي هامش اللجنة العليا المصرية الأردنية بالأردن ان جائحة كورونا فرضت علي الدول عدد من التحديات لان هذه الجائحة تتسبب خسائر اقتصادية فادحة ولابد من تقدير الموقف لما نحن فيه وهذا يفرض علينا التعاون الكامل بين كافة الدول من خلال العديد من القنوات 

وأشار مدبولي الى ان الظروف التي تمر بها كافة الدول تفرض علينا ضرورة التعاون المستمر

 لفت الي اننا اكدنا علي ضرورة اللقاءات الثنائية بين وزراء الجانبين والعمل علي اي معوقات تقف امام هذه اللقاءات وبعد انتهاء جائحة كورونا سيتم تعاون اكثر بين البلدين وسيكون هنام تعاون ثلاثي بين العراق ومصر والأردن.


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