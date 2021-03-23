أخبار الرياضة| محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة مصر وكينيا ..القبض على سارق حقيبة مصطفى محمد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لإيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب فريق الإسماعيلي.





أكد تقرير إسباني، أن نادي ريال مدريد حسم صفقة انتقال النرويجي إيرلنيج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.