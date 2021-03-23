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رياضة

أخبار الرياضة| محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة مصر وكينيا ..القبض على سارق حقيبة مصطفى محمد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أثار محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، الجدل في الساعات الماضية، من خلال صورة انتشرت له مع المغنية نوران خليل، بفندق الإقامة، خلال معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة منتخب مصر وكينيا والمقرر في نيروبي يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الأفريقية دون حضور جماهيري.

ألقت الشرطة التركية القبض على اللص الذي سرق بعض متعلقات النجم المصري مصطفي محمد لاعب فريق الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، الأسبوع الماضي.

نشرت صحيفة "الصباح " التركية، عبر موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة حقيبة النجم المصري مصطفى محمد داخل أحد الأسواق التجارية، في تركيا.

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة ليوم الخميس المقبل، بعدما كان مقررًا وصوله اليوم. 

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لإيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب فريق الإسماعيلي.

أكد تقرير إسباني، أن نادي ريال مدريد حسم صفقة انتقال النرويجي إيرلنيج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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