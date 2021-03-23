قرار جديد من التعليم لمساعدة طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام "أبناؤنا في الخارج"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل ضمن نظام ابناؤنا في الخارج.
وقررت الوزارة مد فترة ملء استمارات التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2021 لهؤلاء الطلاب، لمدة أسبوع حتى الخميس 1 أبريل 2021 ، على أن تتولى السفارات استلام تلك الاستمارات الورقية ومراجعتها وعمل كشف مجمع مدرج به بيانات الطلاب، وإرساله مرفقا معه الاستمارات الفردية لكل طالب وإرسالها إلى مقر الإدارات العامة للامتحانات بعد انتهاء المدة المقررة مباشرة وذلك حتى يتسنى لنا إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.