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تعليم

قرار جديد من التعليم لمساعدة طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام "أبناؤنا في الخارج"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:36 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل ضمن نظام ابناؤنا في الخارج.

وقررت الوزارة مد فترة ملء استمارات التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2021 لهؤلاء الطلاب، لمدة أسبوع حتى الخميس 1 أبريل 2021 ، على أن تتولى السفارات استلام تلك الاستمارات الورقية ومراجعتها وعمل كشف مجمع مدرج به بيانات الطلاب، وإرساله مرفقا معه الاستمارات الفردية لكل طالب وإرسالها إلى مقر الإدارات العامة للامتحانات بعد انتهاء المدة المقررة مباشرة وذلك حتى يتسنى لنا إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للثانوية العامة لهؤلاء الطلاب. 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.

وأوضحت وزارة وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج ( https://sabroad.emis.gov.eg) في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.

وأكدت أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.
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