تعد المعجنات من الوجبات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويحرصون على إعدادها في المنزل بالحشوات المختلفة لتناولها على مدار اليوم.





وإليكم طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء.



