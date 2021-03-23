تعد المعجنات من الوجبات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويحرصون على إعدادها في المنزل بالحشوات المختلفة لتناولها على مدار اليوم.
وإليكم طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء.
مقادير منقوشة بالجبنة البيضاء
العجين
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
بيضة مخفوقة
نصف كوب زبادي
ماء دافئ للعجن
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة كبيرة ملح
الحشوة
1 كوب زعتر جبنة بيضاء
نصف كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة سمسم محمص
طريقة تحضير منقوشة بالجبنة البيضاء
* تخلط جميع مقادير العجينة في العجان وتترك حتى تختمر
* تقطع العجينة إلى أربع قطع ثم تفرد وتدهن بالبيض
* في صينية فرن، تحشى العجينة بالجبنة ثم يضاف الزعتر والسماق وزيت زيتون
* تدخل الفرن حتى تمام الطهي
* تقدم ساخنة