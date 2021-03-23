حمادة هلال يروج لمسلسه الرمضاني المداح

روج الفنان حمادة هلال لمسلسله الرمضاني المداح عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .





ونشر حمادة هلال بوستر المسلسل وعلق عليها قائلا "‬‏‪مسلسل #المداح رمضان 2021 ان شاء الله

انتاج سكيرمو ميديا اسلام المرسي تاليف امين جمال - وليد ابو المجد - شريف يسري اخراج احمد سمير فرج#حماده_هلال".





يذكر ان الفنانة والإعلامية مي البحيري، انضمت إلى فريق عمل مسلسل "المداح" الذى يخوض به الفنان حمادة هلال وخالد سرحان السباق الرمضانى المقبل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.





وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.