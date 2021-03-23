في حملة للتفتيش الصيدلي بالدقهلية .. ضبط أدوية مخدرة بدون فواتير

شنت اليوم ادارة التفتيش الصيدلي بالادارة العامة للصيدلة بمديرية الصحه بالدقهلية بالاشتراك مع مباحث مكافحة المخدرات بقطاع شرق الدقهلية حملة على احدي الصيدليات وذلك بناء على توجيهاا الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية للإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء.





واسفر التفتيش عن ضبط 216 قرص ادوية مخدرة تامول 225 مجم وهي ادوية مدرجة بالقسم الثاني من الجدول رقم ١ بقانون مكافحة المخدرات بالاضافة الي كونه مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية و 8930 قرص من مادة البريجابلين الصادر بشانها القرار الوزاري 475 لسنة 2019 باضافتها الي الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات وهي ادوية مخالفة للقرار الوزاري 172 لسنة 2011 و 21360 قرص ادوية جدول تاني مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير ومخالفة للقرار الوزاري 172 لسنه 2011.





وقد تم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



كما شدد وكيل الوزارة على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.