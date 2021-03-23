بسبب أيمن منصور ندا ووزير الإعلام.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء أثناء تقديمه برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، على ما يقدمه وزير الإعلام أسامة هيكل.





وأضاف موسى، أن كنت أتمنى أن يفتح وزير الإعلام صفحة جديدة مع الإعلام، لافتا إلى أن وزير الدولة للإعلام يريد ان يستحوذ على الإعلام.

ووجه رسالة لـ المتنمر أيمن منصور ندا، قائلا :"هناخد حقنا بالقانون وسيقول كلمته ووقتها هناخد حقنا".





فيما شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقدا لاذع ضد وزير الإعلام أسامة هيكل، قائلا :"من ساعة ماجية وحاطط الإعلام في دماغه".





وأضاف موسى، ، أن كل يوم يخرج ويسيء للإعلام المصري، و المتنمر أيمن منصور ندا اساء للدولة المصرية، ووزير الدولة للإعلام يحتفي بالمتنمر أيمن منصور ندا ويطالب منه القاء محاضرات بالوزارة.





وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن ضد الإعلام المصري ويعادي الإعلام المصري، مشيرا إلى ان هيكل يعمل خارج سياق الدولة.





وتسأل موسي، :"ماذا يريد وزير الدولة للإعلام من الإعلام المصري"، موجها حديثه لهيكل، قائلا :"أيه كمية الحقد بتاعتك دي، ولديك كمية كبيرة من الحقد تجاه وسائل الإعلام".















