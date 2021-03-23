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أخبار العالم

مستشار بايدن: الرئيس لم يخطئ في وصف بوتين بالقاتل .. وسنعيش أيامًا صعبة مع روسيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صرح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يرتكب خطأ عندما وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ "القاتل".

وخلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قال سوليفان:"طُرح على الرئيس بايدن سؤال مباشر، فأعطى إجابة مباشرة، هكذا عمل لأكثر من 40 عامًا في الخدمة العامة، وهذه هي الطريقة التي سيواصل بها العمل كرئيس".

اعترف سوليفان كذلك بأن العلاقة مع روسيا "لن تكون سهلة" للإدارة، لكنه أعرب عن ثقته في أن الدولتين ستتمكنان من إجراء محادثة حول "القضايا الرئيسية، بما في ذلك المسألة النووية"، في إشارة إلى تجديد معاهدة ستارت الجديدة. 

وأشار سوليفان إلى أنه "نعتقد أننا سنواجه أيامًا صعبة مع روسيا لأن هناك قضايا لا نتفق عليها بعمق وتتعين علينا الاستجابة بقوة".

ورغم ما قاله مستشار الأمن القومي، رفضت واشنطن عرض موسكو عقد اجتماع افتراضي بين رئيسي البلدين لمناقشة الأمور الملحة، بما في ذلك في مجال "الاستقرار الاستراتيجي". عرض الرئيس بوتين عقد مثل هذا الاجتماع حيث علق على بيان بايدن المثير للجدل. ومع ذلك، انتقد الرئيس فكرة البيت الأبيض المتمثلة في مناقشة الأمور التي تهم واشنطن فقط، وشدد على أنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ المصالح الروسية في الاعتبار.

كما تمنى بوتين لبايدن "صحة جيدة"، مشيرًا إلى أنه لم يكن يمزح أو يسخر في هذا الصدد، وزعم أن كلمات بايدن عنه تأتي من اتجاه عام يجب على الناس أن ينقلوا ما يفكرون به عن أنفسهم على الآخرين.

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