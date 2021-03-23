تعرف على التفاصيل الكاملة لجوائز المهرجان القومي للسينما المصرية

أقيم اليوم حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجاءت الجوائز كالتالي.





جوائز مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك





افلام التحريك :





فيلم Bubble المخرج / محمد سعد محمود

فيلم السيد البنفسجى المخرج / أسامة أبوزيد

فيلم Shattered المخرج / كريم سلطان





الافلام الروائية القصيرة :





فيلم افعل شيئًا ياحامد المخرج / سيد عمر

فيلم هذه ليلتى المخرج يوسف نعمان

فيلم مشوار المخرج محمد فاروق





الأفلام التسجيلية :





فيلم الكيلو 64 المخرج أمير الشناوى

فيلم عندما يرضى الناس المخرج محمد حسنى ياسين

فيلم رسالة لوالدى المخرج لؤى جلال

فيلم المتاهة المخرج حنان راضى

فيلم رمسيس راح فين المخرج عمرو بيومى





جؤائزمسابقة الأفلام الروائية الطويلة :





جائزة الإنتاج الاولى 300الف جنية فيلم ( بين بحرين )

جائزة الإنتاج الثانية 200 الف جنية فيلم ( لما بنتولد )

جائزة الإنتاج الثالثة 150الف جنية فيلم ( عنها )

جائزة الإخراج 50الف جنية المخرج ( أحمد عبد الله السيد ) عن فيلم ( ليل خارجى )





جائزة الإخراج العمل الأول 20الف جنية المخرج ( أنس طلبه ) عن فيلم ( بين بحرين )





جائزة السيناريو 30الف جنية السيناريست ( أمانى التونسى – كريم دليل ) عن فيلم (بين بحرين )

جائزة التصوير 30الف جنية المصور(عبد السلام موسى ) عن فيلم (عنها )





جائزة التمثيل رجال 30الف جنية الفنان ( خالد النبوى ) عن فيلم ( يوم وليلة )





جائزة التمثيل دور ثانى رجال 20الف جنية الفنان ( محمود فارس ) عن فيلم ( بين بحرين )





جائزة التمثيل نساء 30الف جنية الفنانة ( منى هلا ) عن فيلم ( ليل خارجى )





جائزة التمثيل دور ثان نساء 20الف جنية الفنانة ( عارفه عبد الرسول )عن فيلم ( بين بحرين)





جائزة التصميم الفنى 20الف جنية الفنان ( أنسى أبو سيف ) عن فيلم ( عنها )





جائزة الملابس 20الف جنية الفنانه ( ريم العدل ) عن فيلم ( ليل خارجى )





جائزة المونتاج 20الف جنية الفنان ( يامن زكريا ) عن فيلم ( بين بحرين )





جائزة الموسيقى 20الف الفنان ( شريف الهوارى ) عن فبلم ( لما بنتولد )





جائزة الصوت 20الف جنية الفنان ( محمد صلاح ) عن قيلم ( ليل خارجى )



