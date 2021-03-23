أهمية علوم الفضاء ورؤية مصر 2030 .. ندوة بـ "المهندسين" .. صورة

نظمت شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس عادل درويش، ندوتها التاسعة عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان "مقدمة عن علوم الفضاء" حاضر فيها الدكتور مهندس أحمد فرج، المدرس بقسم الطيران بمعهد الهندسة وتكنولوجيا الطيران، شارك فيها عدد كبير من أساتذة الجامعات والمهندسين والمهتمين والطلاب.





استمرت الندوة التي أدارها المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة الميكانيكية، لأكثر من ساعتين، وكشف الدكتور مهندس أحمد فرج، عن قرب الإعلان عن أول رائد فضاء مصري، مشيرًا إلى أن إعداد رواد الفضاء يمر بمراحل عديدة، ويشمل تدريبات ممتدة لفترة طويلة..





اكتشاف الفضاء والتنمية المستدامة

وأشار "فرج" إلى اقتحام مصر مجال الفضاء، مؤكدًا أنه مجال ضروري لكل الدول التي تبحث عن تحقيق التنمية المستدامة، وقال: "إن الأموال التي يتم إنفاقها لاستكشاف الفضاء لا تضيع سُدًى، فالصورة الواحدة التي يتم التقاطها من الفضاء لأي مكان في كوكب الأرض تكشف خبايا هذا المكان، مما يوفر أموالًا ضخمة كان سيتم إنفاقها لتحقيق هذا الغرض، وبالتالي فإن الأموال التي يتم إنفاقها في مشروعات الفضاء لا تضيع سُدًى، بل تعود أضعافًا مضاعفة".





النايل سات

وأوضح أن مصر اقتحمت عالم الفضاء، عام 1998 عندما أطلقت قمر النايل سات، وشهد عام 2007 إطلاق القمر الصناعي إيجيبت سات 1، ثم في 2014 وبتعاون مصري روسي تم إطلاق القمر الصناعي إيجيبت سات 2، وفي عام 2019 تم إطلاق القمر الصناعي إيجبت سات A.





وأكد "فرج" أن إطلاق مصر لأكثر من قمر صناعي لا يعني أن القمر الأول فشل في مهمته، ولكن يعني أن مصر تريد تغطية مجالات وقطاعات جديدة، لا يغطيها القمر الأول، إذ إن كل قمر يتم تصميمه لتغطية مجالات وقطاعات محددة، ولا يستطيع تجاوزها.





وأضاف: "تقدم مصر في مجال الفضاء أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، وسد الف جوة الرقمية بين الريف والحضر، واستخدام الإنترنت على نطاق واسع، مما كان له دور إيجابي كبير في مواجهة كورونا من خلال الطب عن بُعد".





وأشار "فرج" إلى أن مجموعة "فيرجين جالاكتيك" العالمية المتخصصة في مجال استكشاف الفضاء تتبنى مشروعًا ضخمًا لإتاحة السفر إلى الفضاء للجميع عبر رحلات سياحية وعلاجية، وهو ما سيحقق لها دخلًا كبيرًا.





الجهود العربية في اكتشاف الفضاء

وأشاد الدكتور مهندس أحمد فرج، بنقابة المهندسين وبشعبة ميكانيكا، وأعرب عن سعادته بإتاحة هذه الفرصة، لتعريف شباب المهندسين والطلبة بمقدمة عن الفضاء.

وأشار "فرج" إلى أن الفضاء معتم وشديد الظلام، ويكون هناك بؤر أكثر ظلامًا، ويطلق على أكثر تلك البقع أو البؤر عتامة اسم "الثقب الأسود"، والتي تنتج من تلاشي النجم، مما يؤدى إلى انفجار ينتج عنه تلك الثقوب السوداء.





واستعرض "فرج" نبذة مختصرة عن تاريخ الفضاء، والتي بدأت مع إطلاق أول قمر صناعى عام 1957 من قبل الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أن أول دولة وصلت للقمر بمركبة فضاء كانت الاتحاد السوفيتي في 1959، ثم بعد ذلك أمريكا بحوالي 11 رحلة من عام 1969 حتى 1972، كانت آخرها "أبولو 17".





مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

وعظم "فرج" من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وهو أول مهمة تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف كوكب المريخ، مشيرًا إلى أن مسبار الأمل صمم للدوران حول كوكب المريخ ودراسة طبيعة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وأن مسبار الأمل يعد الأول عربيًا والخامس عالميًا، وصولًا للمريخ، بغرض استكشاف المريخ، كونه هو الأشبه للأرض، ويطلق عليه ابن العم الأصغر للأرض.





وكشف "فرج" أن الإمارات أطلقت مؤخرًا القمر الصناعي DM sat1 الخاص بقياس الظواهر البيئية، والذى يهدف إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الإمارات، إضافة إلى رصد تركيز الجسيمات العالقة في الغبار ورصد تركيز الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن القمر يتميز بصغر حجمه، وهو على ارتفاع 550 كم من سطح الأرض، وعمره الافتراضي لأداء مهامه من 2-3 سنوات.





وأشار "فرج" إلى أن مجال تكنولوجيا الفضاء مهم للغاية، للمساعدة في استكشاف المياه الجوفية والتنقيب عن المعادن، وفي التنبؤ بالأرصاد الجوية، وفي العمليات الملاحية.





أهمية علوم الفضاء ورؤية مصر 2030