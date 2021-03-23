أرخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021| صور

على الرغم من التطور التكنولوجي الهائل في مجال تصنيع السيارات، و انضمام العديد من التقنيات الحديثة و عناصر الأمن و السلامة و الرفاهية، يبقى عامل السعر له أهمية كبيرة لدى الكثير من جمهور السيارات المقبل على اقتناء سيارة جديدة تحمل لقب موديل العام 2021.
و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى
البلد" الاخباري قائمة بأرخص 5 سيارات في دولة الكويت لـ موديلات 2021.
1 – جيلي امجراند 7 موديل 2021
تأتي السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث
تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي
الاسطوانات سعة 1800 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.
و يبدأ سعر جيلي امجراند 7 موديل 2021
بقيمة قدرها 3.500 دينال و حتى 4.500 دينار كويتي.
2 – نيسان صني موديل 2021
تنتمي نيسان صني إلى فئة السيدان، و هي
تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118
حصان، و 149 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل إلى 180كم/ساعة.
و تبدأ اسعار نيسان صني موديل 2021 بقيمة
قدرها 4.350 دينار و حتى 6 الاف دينار.
3 – هيونداي اكسنت موديل 2021
تأتي هيونداي اكسنت بفئتين من المحركات
كلاهما رباعي الاسطوانات، الأول بسعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 100 حصان، و
136 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.
بينما تأتي الفئة الثانية بسعة 1600 سي سي،
بقوة 123 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، و تستمد سرعتها عبر ناقل
حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.
و تأتي هيونداي اكسنت موديل 2021 بقيمة
قدرها :
الفئة الأولى أتوماتيك GL 2021محرك 1400 سي سي بسعر 4.250 دينار.
الفئة الثانية أوتوماتيك GL 2021 محرك 1600 سي سي
بسعر4.450 دينار.
4 – سوزوكي سويفت
ديزاير موديل 2021
تحتوي السيارة
على محرك بسعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه
الامكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100
كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية.
و بلغ سعر
السيارة سوزوكي سويفت ديزاير داخل دولة الكويت بقيمة قدرها 2.950 دينار.
5 – شيري اريزو
5 موديل 2021
تنتمي شيري
اريزو 5 إلى فئة السيدان، و زودت بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 114 حصان، و 141
نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، و تتسارع من 0
لـ 100 كم في غضون 11.5 ثانية.
و تقدم السيارة داخل دولة الكويت عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة مالية قدرها 3000 دينار.