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سيارات

أرخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021| صور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:01 م
ارخص 5 سيارات في
ارخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021
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صبري طلبه

على الرغم من التطور التكنولوجي الهائل في مجال تصنيع السيارات، و انضمام العديد من التقنيات الحديثة و عناصر الأمن و السلامة و الرفاهية، يبقى عامل السعر له أهمية كبيرة لدى الكثير من جمهور السيارات المقبل على اقتناء سيارة جديدة تحمل لقب موديل العام 2021.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأرخص 5 سيارات في دولة الكويت لـ موديلات 2021.

 

1 – جيلي امجراند 7 موديل 2021

 

تأتي السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1800 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 

و يبدأ سعر جيلي امجراند 7 موديل 2021 بقيمة قدرها 3.500 دينال و حتى 4.500 دينار كويتي.

 

2 – نيسان صني موديل 2021

 

تنتمي نيسان صني إلى فئة السيدان، و هي تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصان، و 149 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل إلى 180كم/ساعة.

 

و تبدأ اسعار نيسان صني موديل 2021 بقيمة قدرها 4.350 دينار و حتى 6 الاف دينار.

 

3 – هيونداي اكسنت موديل 2021

 

تأتي هيونداي اكسنت بفئتين من المحركات كلاهما رباعي الاسطوانات، الأول بسعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 100 حصان، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

 

بينما تأتي الفئة الثانية بسعة 1600 سي سي، بقوة 123 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، و تستمد سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

 

و تأتي هيونداي اكسنت موديل 2021 بقيمة قدرها :

 

الفئة الأولى أتوماتيك   GL 2021محرك 1400 سي سي بسعر 4.250 دينار.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  GL 2021 محرك 1600 سي سي بسعر4.450 دينار.

 

4 – سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

 

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه الامكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية.

 

و بلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير داخل دولة الكويت بقيمة قدرها 2.950 دينار.

 

5 – شيري اريزو 5 موديل 2021

 

تنتمي شيري اريزو 5 إلى فئة السيدان، و زودت بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 114 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، و تتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 11.5 ثانية.

 

و تقدم السيارة داخل دولة الكويت عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة مالية قدرها 3000 دينار.

أرخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021| صور
أرخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021| صور
أرخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021| صور
أرخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021| صور
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