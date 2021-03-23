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سيارات

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:00 م
اسعار فئات النسخة
اسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل الس
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صبري طلبه

تقدم العلامة التجارية اليابانية انفينيتي العديد من الاصدارات داخل الأسواق العالمية للسيارات، و اشتهرت بطرح باقة متنوعة من الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، و تضم هذه الفئة العديد من الطرازات الشهيرة مثل انفينيتي QX50 و QX70 و قرينتهم العملاقة انفينيتي QX80، و التي تأتي داخل السوق السعودي للسيارات عبر 3 فئات من التجهيزات.

 

تحتوي السيارة على محرك مكون من 8 اسطوانات، سعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 400 و 428 حصان، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات من 7 نقلات.

 

كما تضم باقة من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية و ستائر الحماية الجانبية، و مثبت سرعة، و برنامج مراقبة ضغط الاطارات، و انظمة التعليق المتطورة BA-ABS-EBD-TCS-VDC، و برنامج المساعدة على خوص المرتفعات و المنحدرات.

 

و زودت بعجلات رياضية بلغ قياسها 22 بوصة تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، و و نظام ترفيهي مكون من 13 مكبر صوت، و مقود حركة متعدد المهام، و مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المخارج، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة، و مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT.

 

و بلغ السعر الرسمي للسيارة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل   LUXE 7 SEATS 2021محرك 5600 سي سي بسعر 357.775 ريال سعودي.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  LUXE 8 SEATS 2021 محرك 5600 سي سي بسعر 359.425 ريال سعودي.

       

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LIMITED EDITION 2021 محرك 5600 سي سي بسعر 442.750 ريال سعودي.

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور
أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور
أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور
أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور
أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور
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