أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية انفينيتي العديد من الاصدارات داخل الأسواق العالمية للسيارات، و اشتهرت بطرح باقة متنوعة من الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، و تضم هذه الفئة العديد من الطرازات الشهيرة مثل انفينيتي QX50 و QX70 و قرينتهم العملاقة انفينيتي QX80، و التي تأتي داخل السوق السعودي للسيارات عبر 3 فئات من التجهيزات.

تحتوي السيارة على محرك مكون من 8 اسطوانات، سعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 400 و 428 حصان، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات من 7 نقلات.

كما تضم باقة من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية و ستائر الحماية الجانبية، و مثبت سرعة، و برنامج مراقبة ضغط الاطارات، و انظمة التعليق المتطورة BA-ABS-EBD-TCS-VDC، و برنامج المساعدة على خوص المرتفعات و المنحدرات.

و زودت بعجلات رياضية بلغ قياسها 22 بوصة تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، و و نظام ترفيهي مكون من 13 مكبر صوت، و مقود حركة متعدد المهام، و مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المخارج، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة، و مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT.

و بلغ السعر الرسمي للسيارة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXE 7 SEATS 2021محرك 5600 سي سي بسعر 357.775 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXE 8 SEATS 2021 محرك 5600 سي سي بسعر 359.425 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LIMITED EDITION 2021 محرك 5600 سي سي بسعر 442.750 ريال سعودي.